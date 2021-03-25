Подгорица, , 11:49 — REGNUM В настоящее время в больницах Черногории проходят лечение 528 больных COVID-19, сообщает национальное телевидение RTCG.

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Клинический центр Черногории объявил, что в этом медицинском учреждении находятся 146 пациентов с COVID-19, состояние 83 пациентов представляет опасность для жизни.

По последним данным Института общественного здравоохранения, в Черногории в настоящее время зарегистрировано 7 694 случая заражения коронавирусом.