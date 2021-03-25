Пермь, , 11:49 — REGNUM Авиакомпании «Россия» разрешили выполнять рейсы из Перми на Кипр. Допуск выдан Росавиацией.

Согласно документу, опубликованному на сайте Федерального агентства воздушного транспорта, авиакомпания может выполнять пассажирские перевозки из Перми в Ларнаку семь раз в неделю.

Отозваны допуски у авиакомпании «Уральские авиалинии» на перелеты из Перми в два китайских горда — Санья и Хайкоу. Перевозчик сам отказался от этих международных направлений.

Читайте ранее в этом сюжете: Росавиация выдала допуски на полёты из Перми в шесть стран