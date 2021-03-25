Санкт-Петербург, , 11:47 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге лабораторным путём зафиксировали 804 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе. Это на три случая меньше, чем в предыдущие сутки. Снижение темпов эпидемии коронавируса продолжается, однако оно замедлилось, отметили накануне в городском оперштабе.

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Всего с начала пандемии в Петербурге подтвердили 390 268 случаев заражения COVID-19. От этой болезни как основной причины смерти скончались 12 066 человек, в том числе 37 человек — за последние сутки. Это на два летальных случая больше, чем констатировали днём ранее.

Число выздоровевших и выписанных из стационаров или с амбулаторного лечения — 341 141 человек, в том числе 1273 пациента — за минувшие сутки.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 521 человека.

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