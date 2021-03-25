Санкт-Петербург, , 12:03 — REGNUM В Ленинградской области не зарегистрировано случаев заболевания гриппом, таких показателей удалось достигнуть благодаря хорошо проведенной прививочной кампании, сообщил 25 марта на заседании правительства региона заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Черный, передает корреспондент ИА REGNUM.

По совокупному населению заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти в 2021 году на 48% ниже эпидемиологических порогов. Также ни в одной возрастной группе нет превышения эпидемиологических порогов.

«Это говорит о эффективной проведенной прививочной кампании. В этом году мы привили более 60%, а именно — 64,5%, — пояснил представитель Роспотребнадзора. — Кроме того, в рамках мониторинга возбудителей инфекционных заболеваний, на вирус парагриппа приходится 7%, 6% — аденовирус, коронавирус — 42%, на другие инфекции — 70%. Грипп у нас не выделяется».

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