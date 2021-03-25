Нью-Йорк, США, , 11:46 — REGNUM В первые дни пандемии коронавирусной инфекции губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предоставил членам своей семьи, включая своего брата, ведущего CNN Криса Куомо, приоритетный доступ к тестированию на COVID-19. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

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По их словам, медработники брали анализы на коронавирус у членов семьи Куомо и людей «со связями» на дому, после чего государственная лаборатория штата незамедлительно обрабатывала тесты. В это время остальные жители Нью-Йорка из-за нехватки ресурсов сталкивались с трудностями при попытках сдать тест на коронавирус. Изначально лаборатория была способна проводить только несколько сотен тестов в день в штате с 19 миллионами жителей.

Эксперты отмечают, что использование ресурсов штата на пользу людей, близких к губернатору, вызывает серьёзные вопросы, связанные с этикой. Законы Нью-Йорка запрещают должностным лицам штата использовать свое положение для обеспечения привилегий для себя и других, подчеркивается в публикации.

Чиновники администрации отказались комментировать получение членами семьи Куомо приоритета при тестировании, сославшись на законы о защите частной информации.

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«В первые дни этой пандемии […] мы делали всё возможное, чтобы заставить людей тестироваться — в том числе в некоторых случаях ходить по домам людей […] чтобы взять образцы у тех, кто, как полагалось, контактировал с пациентами с COVID-19», — пояснил представитель Куомо Риш Аццопарди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощница губернатора штата Нью-Йорк Мелисса ДеРоза заявила, что администрация губернатора Эндрю Куомо скрыла реальные показатели смертности от COVID-19 в домах престарелых с целью избежать преследования со стороны федеральной прокуратуры. После этого правоохранительные органы США начали расследование в отношении мер, принятых Куомо в связи со вспышкой коронавируса, которые могли стать причиной повышения смертности в домах престарелых.

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