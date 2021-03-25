Ашхабад, , 11:45 — REGNUM По итогам января 2021 года товарооборот между Туркменией и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил $28,4 млн, что на 75,5% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщили на сайте Евразийской экономической комиссии.

За отчетный период Туркмения импортировала 2 тыс. тонн подсолнечного масла из России на $2,6 млн. Импорт российских шин увеличился на 54%, до $1,31 млн.

Еще одной крупной импортной позицией остается аппаратура связи. В январе Туркмения закупила в Казахстане аппаратуры на сумму $4,73 млн.

Вместе с тем на 16,4% сократился импорт муки, до $576 тыс., импорт сахара — на 65,7%, до $330 тыс.