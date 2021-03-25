Стокгольм, , 11:50 — REGNUM Правительство Швеции критически относится к предложению о том, чтобы ЕС имел возможность прекратить экспорт вакцины от COVID-19 в некоторые страны. Министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен опасается, что это может привести к возникновению торговой войны, которую всеми усилиями нельзя допустить. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.

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Согласно предложению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, у ЕС должна быть возможность остановить экспорт в страны, которые не выпускают вакцину за пределы своих национальных границ обратно. Под ограничения могут попасть также те страны, которые вакцинировали больше жителей, чем в ЕС.

«Вы видите риск настоящей торговой войны?» — поинтересовался ведущий у министра Дальгрена.

«Риск существует, и я очень надеюсь, что вместо этого мы сможем разрешить ситуацию путем переговоров с лидерами в Вашингтоне, Лондоне и Нью-Дели и не будем вынуждены использовать какие-либо экспортные ограничения», — с надеждой заявил чиновник.