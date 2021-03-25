Москва, , 11:45 — REGNUM Главная цель современной глобальной агрессии Запада во главе с США — сознание людей, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"После оккупации мозгов элит и народов прямая оккупация территорий уже и не требуется. Поэтому американская «мягкая сила» бьет в именно по массовому сознанию и мировоззрению политического класса», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Он сослался на ситуацию при развале СССР, «когда партийная коммунистическая верхушка была захвачена американцами в «ментальный плен» и стала работать на врага, а советский народ зазомбировали «голливудской магией», подменив все устои и ценности».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил о том, что западные страны избегают прямых военных конфликтов с Россией из-за перспективы поражения и огромного ущерба, так как страна обладает ядерным потенциалом и современной армии. Поэтому Запад во главе с США развязал против РФ ментальную войну, сказал он в интервью журналу «Арсенал Отечества».

Читайте ранее в этом сюжете: В Минобороны обвинили Запад в развязывании «ментальной войны» против России