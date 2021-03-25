Пенза, , 12:01 — REGNUM В Пензенской области число инфицированных, по информации на 25 марта, с начала пандемии коронавируса достигло 41 402 человек, заболевание подтвердились еще у 107 пензенцев. Сутками ранее заболели 106 человек. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 37 975 пациентов, или 91,7% от общего числа заболевших. За сутки побороли инфекцию 184 человека. Всего скончались от последствий заражения коронавирусом 509 пациентов, четверо — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость в Пензенской области с начала марта более 200 сотрудников регионального управления Росгвардии привились от COVID-19. Также к прививочной кампании присоединились сотрудники ОМОНа (отряд мобильного особого назначения), СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования) и других подразделений.

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