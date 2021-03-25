Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM Сотрудника фирмы по приёмке квартир в Екатеринбурга избили неизвестные. Об этом заявил директор компании журналистам.

По словам руководителя, на его работника напали после того, как тот обнаружил множество недостатков при приёмке квартиры в одном из жилых комплексов. Наблюдательность специалиста не понравилась подрядчикам, считает директор.

Неизвестные пытались помешать работе пострадавшего ещё в квартире, требовали предъявить некие «документы». Через некоторое время мужчину силой вытащили из ЖК, отобрали телефон и кинули в снег. «Один остался смотреть за обстановкой, а второй потащил за гаражи, где начал бить», — цитирует пострадавшего «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, свердловского экс-замминистра Михаила Шилиманова отправили в колонию по делу «Бухты Квинс». Пайщики жилищно-строительного кооператива были признаны пострадавшими от мошенничества.

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