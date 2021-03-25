Хельсинки, , 11:48 — REGNUM 24 марта правительство Финляндии представило законопроект об ограничении свободы передвижения в отдельных частях страны. Об этом сообщила газета Yle.

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Между правящими партиями и оппозицией ведутся переговоры по одобрению законопроекта, однако окончательное решение пока не принято.

Отмечается, что законопроект правительства направлен на временное ограничение свободы передвижения и контактов между людьми. Также могут быть предъявлены требования по ношению масок гражданами 2007 года рождения и старше.

Предлагается, запретить покидать место жительства, кроме исключительных случаев — покупка продуктов и медикаментов, поход на работу, выполнение обязанностей в случае опеки.

По данным издания Hufvudstadsbladet, под ужесточение ограничений подпадут 1,3 миллиона финнов, проживающих в таких наиболее пострадавших от коронавируса городах, как Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Кауниайнен и Турку.