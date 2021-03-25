Назрань, Ингушетия, , 11:42 — REGNUM В Ингушетии после проверки прокуратуры уволили одного сотрудника администрации города Назрани, ещё 11 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону по итогам надзорных мероприятий, проведенных в мэрии за 2017−2019 годы.

Так, уволенный муниципальный служащий вообще не предоставил сведения о доходах, расходах и об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Его уволили в связи с утратой доверия.

Остальные допустили нарушения антикоррупционного законодательства, «забыв» представить или предоставив недостоверные и неполные сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах супругов и несовершеннолетних детей за 2017−2019 годы. Скрыли «слуги народа» и сведения о находящихся в собственности объектах недвижимого имущества, а также счетах в кредитных организациях.