Подгорица, , 11:42 — REGNUM Черногорские СМИ со ссылкой на дипломатические источники и «западных партнеров» сообщают о том, что имена и фамилии агентов ЦРУ, личности которых были раскрыты «вне закона и протоколов безопасности» в официальном сообщении Агентства национальной безопасности Черногории, направленном членам Комитета безопасности, уже известны Сербскому информационному агентству по безопасности.

«Есть обоснованные подозрения, что секретная информация дошла до Москвы», — сообщили изданию Pobjeda из нескольких дипломатических источников.

После заявлений в СМИ об утечках данных западные службы безопасности запросили срочный ответ у коллег из Подгорицы — «ушли ли секретные данные» из Черногории.

По данным газеты, АНБ сообщило иностранным коллегам, что нет достоверной информации о том, кто мог иметь информацию об именах и фамилиях агентов ЦРУ, но есть обоснованные опасения, что секретная информация теперь стала известна спецслужбам за пределами Черногории.

Напомним, что Черногория имеет доступ к секретным данным, так как является членом НАТО.

По мнению экспертов в области безопасности, более серьезной проблемой для Черногории является то, что сектор международной безопасности был скомпрометирован международным скандалом.