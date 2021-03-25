Подгорица, 25 марта, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Черногорские СМИ со ссылкой на дипломатические источники и «западных партнеров» сообщают о том, что имена и фамилии агентов ЦРУ, личности которых были раскрыты «вне закона и протоколов безопасности» в официальном сообщении Агентства национальной безопасности Черногории, направленном членам Комитета безопасности, уже известны Сербскому информационному агентству по безопасности.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«Есть обоснованные подозрения, что секретная информация дошла до Москвы», — сообщили изданию Pobjeda из нескольких дипломатических источников.

После заявлений в СМИ об утечках данных западные службы безопасности запросили срочный ответ у коллег из Подгорицы — «ушли ли секретные данные» из Черногории.

По данным газеты, АНБ сообщило иностранным коллегам, что нет достоверной информации о том, кто мог иметь информацию об именах и фамилиях агентов ЦРУ, но есть обоснованные опасения, что секретная информация теперь стала известна спецслужбам за пределами Черногории.

Напомним, что Черногория имеет доступ к секретным данным, так как является членом НАТО.

По мнению экспертов в области безопасности, более серьезной проблемой для Черногории является то, что сектор международной безопасности был скомпрометирован международным скандалом.