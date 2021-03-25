Москва, , 11:42 — REGNUM Севший на мель в условиях сильнейшей песчаной бури и вставший поперек Суэцкого канала гигантский 400-метровый контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы уже сутки перекрывает движение в обоих направлениях. Для России данная ситуация — однозначно плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В пробке застряли танкеры, на борту которых находится 10 млн баррелей сырой нефти, а это почти пятая часть ежедневных глобальных поставок. На новостях о блокировке канала фьючерсы на нефть подскочили больше чем на 5%.

Если говорить о России, то, исходя из стоимости нефти Urals около $60 за баррель, речь может идти об объемах на $160 млн. Через канал, открытый в 1869 году, проходит 10% мировой торговли и 9% перевозимой по морю нефти.

Это самый быстрый морской путь для транспортировки ближневосточной нефти в Европу. Грузы можно перенаправить и через мыс Доброй Надежды на южной оконечности Африки, но тогда путь из портов Персидского залива, например, в Лондон увеличится вдвое.

Для Российской Федерации данная история однозначно плюс — цена на нефть выросла. Если освобождение канала затянется, то европейским и американским НПЗ придется временно искать новые источники сырья взамен ближневосточной нефти.

Это может спровоцировать рост спроса на сорта из Мексиканского залива, Северного моря, России и Северной Африки.

Ну и, конечно, данная история доказала простую истину — чтобы глобальный товарообмен сохранял устойчивость, нужна логистическая альтернатива, которой может стать Северный морской путь.

Благодаря СМП можно сэкономить до 13 дней в пути. При внедрении цифровых технологий появляется возможность проактивного управления рисками.

Это особенно актуально в условиях пандемии коронавируса, когда все транспортные артерии должны работать ритмично, без неожиданных сбоев.

Логистика — новое конкурентное преимущество России вслед за вакциной от COVID-19. Мир меняется, и, однозначно, в нашу пользу», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, пытаются сдвинуть с места восемь буксиров.

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