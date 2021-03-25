Ханты-Мансийск, , 11:41 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова привилась от COVID-19. Об этом она сообщила во время пленарного заседания международного молодежного форума «Нефтяная столица».

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Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о болезни губернатора ХМАО. Вывод был сделан на основании насморка, который был очевиден во время очередного прямого эфира Натальи Комаровой.

«Я сделала прививку, у меня выше среднего набор антител. Желаю вам здоровья», — сообщила глава Югры.

Отметим, что губернатор ХМАО уже перенесла COVID-19 осенью 2020 года. Она вакцинировалась спустя шесть месяцев после выздоровления.