Москва, , 11:41 — REGNUM

Состав Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» пополнился пятью новыми членами — теперь в него входят 14 человек. Соответствующий указ за подписью Председателя Наблюдательного совета АНО, президента России Владимира Путина опубликован в среду на сайте Кремля.

«Назначить членами наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» следующих лиц: Бугаев А.В. — руководитель Федерального агентства по делам молодежи, Кравцов С.С. — Министр просвещения Российской Федерации, Орешкин М.С. — помощник Президента Российской Федерации, Фальков В.Н. — Министр науки и высшего образования Российской Федерации, Чернышенко Д.Н. — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в указе президента, опубликованном на сайте Кремля.

«Для нас важно, что в Наблюдательный совет входят представители разных сфер, признанные эксперты, и все они заинтересованы в создании инструментов для продвижения талантов в России. Это делает Набсовет максимально эффективным органом управления, учитывающим разные точки зрения, разные подходы и форматы работы, что позволяет нашей платформе активно развиваться, и предоставлять еще больше возможностей для самореализации», — рассказал журналистам Алексей Комиссаров.

Вместе с пятью новыми членами Наблюдательного совета под председательством президента РФ Владимира Путина в него также входят: заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф, заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Россия — страна возможностей» — уникальная по своим ресурсам платформа, благодаря которой миллионам россиян уже удалось раскрыть свой потенциал и получить возможности для самореализации. В сферу деятельности платформы входит развитие многих направлений по работе с молодежью и продвижению талантов, в том числе по развитию цифровых компетенций и подготовке квалифицированных специалистов для ИТ-индустрии. Именно эту задачу решает конкурс «Цифровой прорыв»: у его участников есть возможность масштабировать свои проекты и вывести их на качественно новый уровень. Безусловно, этот конкурс дополняет комплекс государственных мер по подготовке кадров для цифровой экономики, — отмечает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, член Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Чернышенко, — Кроме того, на платформе успешно реализуется конкурс управленцев «Лидеры России». В прошлом году в его рамках была запущена специализация «Наука», направленная на формирование сообщества лидеров научно-технологического развития. 20 участников этого трека на сегодняшний день получили высокие назначения: стали ректорами, проректорами, руководителями научных центров. Многие участники специализации «Наука» работают над научными изобретениями, аналогов которым нет в мире».