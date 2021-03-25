Лондон, , 11:50 — REGNUM Британский надзорный орган по лоббистской деятельности начал расследование в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона. Его подозревают в лоббировании интересов финансовой компании Greensill Capital, сообщает 25 марта газета The Daily Telegraph.

Законодательство против лоббистской деятельности в своё время одобрил кабинет Кэмерона. Он руководил британским правительством в 2010—2016 годах.

Предполагается, что политик лоббировал бывших коллег из правительственных учреждений, чтобы компания финансовых услуг Greensill Capital получила государственное кредитование в рамках поддержки крупных фирм в условиях пандемии. Это происходило незадолго до банкротства компании в марте текущего года.

По британским законам, желающий продвинуть интересы третьей стороны в органах государственной власти за вознаграждение, должен зарегистрироваться в правительственном реестре лоббистов. В противном случае ему грозит штраф или даже уголовная ответственность.

Утверждается, что Кэмерон отправлял текстовые сообщения министру финансов Риши Сунаку, связывался с резиденцией премьер-министра и Банком Англии.

Факт того, участвовал ли Кэмерон в лоббистской деятельности, проверяет Управление реестра лоббистов-консультантов.