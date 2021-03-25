Красноярск, , 11:39 — REGNUM По состоянию на 25 марта в Красноярском крае коронавирус выявлен у 66 038 человек. Как сообщили ИА REGNUM в краевом оперштабе, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 128 случаев заражения SARS-CoV-2.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Список выздоровевших в Красноярском крае пополнился ещё 117 фамилиями. За весь период в регионе после COVID-19 выздоровели 61 120 человек.

В крае на сегодняшний день проведено 2 501 869 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Красноярском крае было подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 114 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярский губернатор внёс изменения в указ об антиковидных мерах