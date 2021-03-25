Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла объяснить, по какой причине в администрации США прошли чистки среди сотрудников, заявивших об употреблении в прошлом легких наркотиков, несмотря на то, что вице-президент Камала Харрис не скрывает своего близкого знакомства с марихуаной, сообщает 24 марта New York Post.

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Информацию об увольнении по меньшей мере пяти сотрудников администрации неделей ранее раскрыла сама Псаки, реагируя на появившиеся в СМИ сообщения о десятках сотрудниках, уволенных или подвергнутых серьезному наказанию.

При этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 24 марта, Псаки назвала эти увольнения «неудачным завершением». Она, тем не менее, отказалась сказать, почему президент Байден не заявил, что сотрудники могут сохранить свои рабочие места, несмотря на употребление марихуаны, учитывая заявление вице-президента Харрис о том, что раньше она употребляла марихуану. Более того, в 2019 году Харрис указывала на то, что употребление марихуаны «доставляет многим людям радость, а нам нужно больше радости в мире».

Псаки подчеркнула, что администрация Байдена смягчила правила, которые в противном случае автоматически дисквалифицировали бы персонал. Несмотря на это, по крайней мере один уволенный сотрудник сообщил изданию Daily Beast, что нынешний подход администрации неясен.