Стокгольм, , 18:55 — REGNUM 24 марта в Риксдаге «Шведские демократы» и «Левые» проголосовали против выделения средств на создание фонда восстановлении экономики ЕС после пандемии коронавируса. «Умеренные» и «Христианские демократы» при голосовании воздержались. Однако четыре партии, подписавшие «Январское соглашение», дали зеленый свет на финансирование фонда ЕС, предназначенного на исправления последствий пандемии коронавируса в экономике. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Напомним, что предыстория заключается в историческом соглашении между лидерами стран ЕС на саммите в Брюсселе в июле прошлого года. После долгих ночей они согласовали долгосрочный бюджет ЕС на 2021−2027 годы, а также договорились о создании фонда восстановления экономики для поддержки стран ЕС в борьбе с пандемией коронавируса.

Представитель «Левых» Илона Сатмари Вальдау отметила, что законопроект правительства принят, хотя за него проголосовало лишь меньшинство, поскольку «Умеренные» и «Христианские демократы» воздержались.

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