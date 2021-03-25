Краснодар, , 11:39 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 119 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 24 марта, сообщалось о 118 новых носителях.

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«В Краснодаре положительный тест на COVID-19 получили 33 жителя, в Сочи — 19, в Кавказском районе — 11. Шесть человек заболели в Тихорецком районе, по пять — в Новороссийске, Геленджике, Кореновском, Динском и Темрюкском районах. В Белореченском районе четыре новых пациента, по три — в Туапсинском, Выселковском, Лабинском, Мостовском и Усть-Лабинском районах. На территории Абинского и Курганинского районов зафиксировали по два случая инфицирования, в Апшеронском и Тимашевском районах — по одному», — уточнили в оперативном штабе.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на территории Краснодарского края за период с 12 марта 2020 года по 25 марта 2021 года составило 41 699. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 734,7. Выздоровели 36 579 человек, скончались 2 255 пациентов с COVID-19.

На 25 марта в ковид-стационарах лечатся 1100 человек, в том числе 67 пациентов находятся на ИВЛ, один — на ЭКМО. Дома лечатся 1765 человек с положительными тестами на коронавирус.