Ярославль,
25 марта 2021, 11:38 — REGNUM С 25 марта в Ярославле движение трамвая №6 вернулось к прежней схеме и расписанию. Об этом сообщает мэрия города.
Трамвай №6 в Ярославле
Yarnews.net
«Служба энергохозяйства АО «ЯрГЭТ» выполнила восстановительные работы после повреждения контактной сети негабаритным транспортом по участку движения трамвайного маршрута № 6. Потребовалась замена четырёх пересечений контактной сети, некоторые запасные части пришлось заказывать», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.
На восстановление работы предприятию потребовалось 5 дней. Перед запуском движения по маршруту проехал обкаточный вагон, расчистивший рельсы.
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