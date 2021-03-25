Ярославль, 25 марта, 2021, 11:38 — ИА Регнум. С 25 марта в Ярославле движение трамвая №6 вернулось к прежней схеме и расписанию. Об этом сообщает мэрия города.

Yarnews.net Трамвай №6 в Ярославле

«Служба энергохозяйства АО «ЯрГЭТ» выполнила восстановительные работы после повреждения контактной сети негабаритным транспортом по участку движения трамвайного маршрута № 6. Потребовалась замена четырёх пересечений контактной сети, некоторые запасные части пришлось заказывать», — рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

На восстановление работы предприятию потребовалось 5 дней. Перед запуском движения по маршруту проехал обкаточный вагон, расчистивший рельсы.