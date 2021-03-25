Москва, , 11:42 — REGNUM На сегодняшний день массового распространения «британских», «южноафриканских» и других штаммов коронавируса в России нет. Об этом 25 марта сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора.

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"Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения «британских» и «южноафриканских» вариантов вируса в России нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре заявили, что разработанная новосибирским научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» является безопасным продуктом для профилактики COVID-19.