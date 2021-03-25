Берлин, , 11:40 — REGNUM Немецкая тюнинговая компания Alpina создала более мощную версию купе B8 Gran Coupe. Демонстрационное видео с новинкой размещено на YouTube-канале BMW USA.

Тюнеры модернизировали 4,4-литровый мотор V8. После чего его максимальная производительность выросла с 530 до 621 л. с., а крутящий момент — с 750 Нм до 800 Нм. Разгон до «сотни» у авто занимает 3,4 секунды, а его максимальная скорость равна 324 км/ч.

В ателье Alpina площадь радиаторов охлаждения модели была увеличена на 50%. Также доработке подвергся восьмискоростной «автомат». Чтобы повысить маневренность машины тюнеры перенастроили шасси.

Внешне новинка отличается от исходной версии 21-дюймовыми колёсными дисками Alpina Classi, накладкой на переднем бампере и диффузором.

Ранее председатель совета директоров ООО «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов сообщил том, что российский завод «Автотор» сократит модельный ряд производимых на заводе в Калининграде машин BMW.

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