Стокгольм, , 11:38 — REGNUM Согласно ежегодному барометру Mediaakademin, четверо из десяти граждан Швеции считают, что освещение новостей в таких крупнейших СМИ, как Sveriges Radio («Шведское радио») и SVT характеризуется левой идеологией.

Однако генеральный директор Sveriges Radio Силла Бенкё отвергает результаты опроса и утверждает, что слушателями манипулировали «шумные люди», которые постарались сделать так, чтобы общественность поверила в то, что они слышат по радио левую пропаганду. Об этом сообщила газета Fria Tider.

По словам Бенкё, проблема заключается в «шумных людях» и «мощных силах», которые «хотят заставить людей поверить в то, что мы являемся серединой, склоняющейся в сторону левого спектра».

»Я думаю, это прискорбно, если вы не рассматриваете факты, когда обсуждаете Sveriges Radio, а хотите заставить шведский народ по своим идеологическим причинам поверить в то, что мы более левы, чем де-факто», — заявила Бенкё в эфире радиостанции.