Горно-Алтайск, , 11:34 — REGNUM В Республике Алтай намерены довести численность занятого населения к четвёртому кварталу 2021 года как минимум до 84,5 тыс. человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам исполняющей обязанности зампреда правительства Динары Култуевой, основной задачей станет достижение допандемического уровня занятости. Для этого власти готовы использовать новые инструменты господдержки, в частности, обучение жителей основам предпринимательской деятельности.

«Планируется трудоустроить на временные рабочие места 436 человек, оказать содействие самозанятости 216 жителям региона, а также 720 человек направить на обучение. Также планируется заключить соцконтракты на трудоустройство 440 человек», — отметили в правительстве.

Министр труда и социального развития республики Адар Сумин напомнил также о поддержке бизнеса при трудоустройстве безработных. Государство будет частично компенсировать затраты на выплату зарплат работников, которые на 1 января состояли на учёте в службе занятости. Чиновники надеются таким образом трудоустроить 866 человек.

Глава минэкономразвития региона Вячеслав Тупикин рассказал о том, что до конца марта инвестиционный портфель республики пополнится пятью новыми проектами, которые позволят создать 712 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам четвёртого квартала 2020 года уровень безработицы в Республике Алтай составил 16,4%, что почти на треть выше показателей аналогичного периода 2019 года. Всего в республике заняты экономической деятельностью 84 тыс. человек.

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