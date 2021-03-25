Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Президент США Джозеф Байден не позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому, поскольку этот звонок «должен подкрепляться действиями». Об этом заявил заместитель помощник госсекретаря США Джордж Кент 25 марта в интервью радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).

По его словам, вскоре между лидерами двух стран состоится разговор.

«Важно понимать: звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплён действиями… Мы хотим, чтобы Украина достигла успеха… Но для этого успеха должны быть правильные действия и правильные реформы», — сказал чиновник.

На просьбу дать оценку политике Зеленского и его администрации он отметил, что президенту Украины важно выполнять обещания, данные народу в период выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер посольства США на Украине Даниэль Лангенкамп заверил, что разговор между Байденом и Зеленским обязательно состоится.

Читайте ранее в этом сюжете: В США заверили, что разговор Байдена с Зеленским состоится обязательно