Вашингтон, 25 марта 2021, 11:40 — REGNUM Президент США Джозеф Байден не позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому, поскольку этот звонок «должен подкрепляться действиями». Об этом заявил заместитель помощник госсекретаря США Джордж Кент 25 марта в интервью радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
По его словам, вскоре между лидерами двух стран состоится разговор.
На просьбу дать оценку политике Зеленского и его администрации он отметил, что президенту Украины важно выполнять обещания, данные народу в период выборов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер посольства США на Украине Даниэль Лангенкамп заверил, что разговор между Байденом и Зеленским обязательно состоится.
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