Новосибирск, , 11:34 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло заявил, что гордится попаданием в санкционный список Канады.

По его словам, введение санкций никак не сказывается на его работе и повседневной жизни.

«У меня не было и нет счетов, недвижимости или других активов за рубежом, — цитирует его РИА Новости. — В целом, горжусь включением в санкционные списки, значит я правильно выполняю свою работу».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Канады приняло решение о введении персональных санкций в отношении девяти российских официальных лиц из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Так, в санкционный список вошёл в том числе полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

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