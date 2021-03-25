Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону призвали принять участие в международной акции «Час Земли», которая состоится 27 марта. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

В этот день подсветка зданий полномочного представителя президента РФ в ЮФО, правительства Ростовской области, администрации города и других будет отключена с 20:30 до 21:30 мск.

К акции могут присоединиться и жители областного центра. При этом выключение света не направлено на экономию электричества, акция носит символический характер, пояснили в городской администрации.