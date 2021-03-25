Таллин, , 11:33 — REGNUM

Комитет по культуре парламента Эстонии Рийгикогу предложил изменить закон, который ограничивает возможности творческой интеллигенции по получению госпомощи, и увеличить круг таких лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе Рийгикогу, отметив, что свое предложение парламентарии объяснили кризисом коронавируса, нанесшим тяжелый удар по творческим коллективам страны.

«Сектор культуры больше всего пострадал от вирусного кризиса — поставщики услуг, предприниматели, культурные учреждения и организаторы, а также творческие люди, чья творческая работа и доход часто нерегулярны», — заявил председатель комиссии Ааду Муст.

Он признал неудовлетворительным финансовое состоянии творческих союзов и объединений Эстонии. В то же время действующее законодательство весьма жестко регламентирует финансовую помощь таким учреждениям. Выделение дополнительных ресурсов чрезвычайно важно для обеспечения целостности и устойчивости национальной культурной системы, посчитали в комиссии.

Изменения предлагается внести в Закон о творческих лицах и творческих объединениях и Закон о социальном налоге. Пленарное заседание парламента, на которой поправки будут рассмотрены, должно состояться 7 апреля.