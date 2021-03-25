Нижний Новгород, , 11:33 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 25 марта выявили 331 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 328 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 105 661 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

За последние сутки выписан 381 человек, всего выздоровели с начала пандемии 99 343 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 11 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2782 человека. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3549 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,5 тыс. коек, 558 аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда не изменился, на 25 марта остаются свободными 17% коек.