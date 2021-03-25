Сеул, , 11:45 — REGNUM Финансовый рынок Южной Кореи продолжает оставаться стабильным, однако риск финансового дисбаланса усилился из-за скачка цен на активы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отчёт Банка Кореи о финансовой ситуации в стране.

В отчёте ЦБ, опубликованном 25 марта, также содержится призыв проявлять бдительность в отношении роста задолженности домашних хозяйств и компаний в условиях пандемии коронавируса.

Отмечается, что в конце 2020 года остаток непогашенных кредитов южнокорейских домохозяйств достиг отметки в $1,5 трлн, что на 7,9% больше, чем в 2019 году.

При этом способность домохозяйств выплачивать долги снизилась из-за сокращения доходов, вызванного пандемией коронавируса.