Москва, , 11:32 — REGNUM РФ рискует столкнуться с дальнейшим ростом инфляции и невозвратом кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян.

«Проценты по кредитам, безусловно, вырастут. Однако пределы их роста будут зависеть от разных факторов — как от фактического значения ключевой ставки ЦБ РФ, так и от других инструментов ЦБ, — сказал Джагитян. — Но если после повышения ключевой ставки ЦБ ставки в банковском секторе не вырастут, либо их рост будет незначительным (то есть объем кредитования экономики не уменьшится), это может грозить дальнейшим ростом инфляции, обесценением рубля и, соответственно, банковских активов, а в итоге — невозвратом кредитов и обострением системных рисков».

В этом случае, как пояснил экономист, в ход могут пойти инструменты банковского регулирования и надзора.

«Например, ЦБ может повысить норматив минимальной достаточности капитала или задействовать контрциклический буфер капитала, чтобы сдержать кредитные аппетиты в банковском секторе, либо же пересмотреть категоризацию кредитов по уровню риска», — сказал Джагитян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что даже при повышении ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5−1 процентный пункт ставка на кредиты радикально не изменится.

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