Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Тренда на снижение заболеваемости COVID-19 в Ленинградской области нет, при этом показатель заболеваемости на 100 тыс. человек в регионе в полтора раза меньше, чем в среднем по стране — как и раньше. Об этом сообщил 25 марта на заседании правительства Ленобласти заместитель руководителя Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Черный, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Черного, с начала пандемии нарастающим итогом в Ленобласти выявлено 39 160 случаев заражения. Таким образом показатель заболеваемости на 100 тыс. человек населения в 1,5 раза ниже, чем по России.

«Это тот тренд, который у нас закрепился, и дальнейшего снижения на настоящий момент у нас нет, — пояснил Черный. — Темп прироста за сутки у нас отрицательный — 1,6%. Коэффициент распространения инфекции стабильный, ниже 0,99 — 0,98, 0,97».

Больше всего болеют ковидом в Ленобласти жители трудоспособного возраста: 31,5% заболевших — это люди от 30 до 49 лет. Пациенты от 50−64 лет — 29%, среди людей в возрасте 60−65+ лет также наблюдается большой процент болеющих, поэтому снимать для этой категории жителей региона ограничения (самоизоляцию) в Роспотребнадзоре не хотят.

«Внебольничной пневмонией чаще всего болеют взрослые — 91,3%, среди детей — 8,7%», — подытожил представитель Роспотребнадзора.

Отметим, по данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки в области выявлено 107 зараженных, что на 14 человек меньше, чем сутками ранее. При этом выписано по выздоровлению 112 человек. Также зарегистрировано еще шесть летальных исходов. Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 39 267 инфицированных, из них 36 771 человек выздоровел. Умерло от ковида 887 жителей.

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