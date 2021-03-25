Москва, , 11:31 — REGNUM Раньше доля нефти из России в импорте США была 0,5%, теперь уже 7%, обратил внимание Bloomberg. CША импортируют около 7 млн баррелей черного золота в сутки, из России — примерно 0,5 млн баррелей. То есть, грубо говоря, США выплачивают России $30 млн в день, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Американский спрос серьезно поддержал цены на российскую экспортную смесь Urals. Причина проста. США не вводили санкции на российскую нефть, но ввели на венесуэльскую — ее больше нельзя покупать.

И теперь американские НПЗ вынуждены заменять ее на российскую, потому что им требуется мазут, чтобы делать бензин. Обычная рыночная история.

Холодная война и геополитика сами собой, а нефтяной обед по расписанию. Данный факт, конечно, имеет особое значение в контексте отношений США с Германией и Европой.

США вводят санкции на строительство «Северного потока — 2» и настаивают, чтобы Европа, в первую очередь Германия, меньше покупала российский газ, но при этом сами наращивают закупки российских энергоносителей», — пояснил эксперт.

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