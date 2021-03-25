Стокгольм, , 11:33 — REGNUM Согласно данным Статистического управления Швеции, число взрослых жителей в стране, которым были предоставлены социальный вычет или различные пособия, увеличилось на 6,0 процента в 2020 году. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Всего помощь от государства в Швеции получают 790 242 человека, что соответствует 13,4% трудоспособного населения.

В статистику включены лица в возрасте от 20 до 64 лет, работающие полный рабочий день и получающие господдержку. К ней относятся пособие по болезни, пособие по безработице и различные меры правительства на рынке труда в виде финансовой помощи кампаниям и льготам для стартапов.