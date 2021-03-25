Таллин, , 11:30 — REGNUM Более 37% опрошенных жителей Эстонии поддержали руководителя Академии наук страны, профессора Тармо Соомере в качестве следующего президента. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведённый НКО «Институт социальных исследований».

В то же время его кандидатуру не готовы поддержать порядка 21% опрошенных. Социологи отметили, что большая доля респондентов, которые выбрали вариант ответа «не могу сказать» (43%), показывает, что президент Академии наук все еще неизвестен многим людям как публичная личность.

Тармо Соомере заявил 18 марта, что готов баллотироваться в президенты республики в ходе выборов осенью 2021 года.

В Эстонии нет прямых президентских выборов — нового главу государства выбирает парламент, представители местных властей и политического сообщества. Так, нынешний президент Эстонии Керсти Кальюлайд была выбрана за счет 83 голосов.