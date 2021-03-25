Москва, , 11:32 — REGNUM В феврале 2021 года российские дилеры продали в России 619 новых пикапов — на 13,7% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Чаще всего в прошлом месяце в России покупали модели пикапов японских производителей: Mitsubishi L200 (247 ед.) и Toyota Hilux (147 ед.). Среди отечественных моделей в феврале наибольшей популярностью пользовался УАЗ «Пикап» (132 ед.).

Всего с января по февраль текущего года в России была продана 1 тыс. новых авто в кузове пикап. Лидерами по продажам здесь также стали модели японских брендов: Mitsubishi L200 (319 ед.) и Toyota Hilux (278 ед.).

Напомним, в январе текущего года на вторичном авторынке РФ был приобретён 2551 пикап, что на 8% меньше по сравнению с перепродажами таких автомобилей в январе прошлого года.

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