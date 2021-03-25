Уфа, , 11:46 — REGNUM Итоги работы правительства Башкирии в 2020 году представил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании госсобрания республики. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По его словам, прошлый год стал первым годом «пятилетки развития», которая была объявлена в регионе. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса все ресурсы были направлены на решение оперативных задач. Несмотря на этом, руководство региона смогло почти полностью выполнить также и стратегические задачи, которые были поставлены на 2020 год.

Назаров отметил, что по результатам прошлого года по уровню доходов консолидированного бюджета в виде дивидендов Башкирия занимает первое место в Приволжском федеральном округе и второе место среди регионов России.

Он напомнил, что в согласно рейтингу Российского экспортного центра в прошлом году Центр поддержки экспорта Башкирии занял второе место среди субъектов РФ, а по информационному сопровождению — первое место.

«В 2020 году республика улучшила показатели комфортности для бизнеса и за счёт этого поднялась на 27 строчек в рейтинге административного давления на бизнес», — подчеркнул он.

Назаров отметил, что, проанализировав результаты прошлого года, правительство республики сделало вывод, что темпы развития Башкирии могут быть увеличены.

«То, что мы запланировали себе на «пятилетку развития», мы могли бы завершить не к 2024 году, а к концу 2023», — в заключении сообщил он.

По мнению Назарова, одной из важнейших задач правительства Башкирии является повышение качества управления экономикой региона, которая «нуждается в дебюрократизации».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров назвал задачу по восстановлению рынка труда приоритетной.