Сухиничи, Калужская область, 25 марта, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Калужской области сухиничский районный суд приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима водителя, по вине которого в ДТП погибли двое детей. Об этом 25 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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24 октября 2020 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на легковом автомобиле марки ВАЗ-21 093 по автодороге сообщением посёлок Думиничи — станция Думиничи. Водитель не выбрал безопасную скорость, не соблюдал требования дорожных знаков и разметки, выехал на обочину дороги, после чего автомобиль опрокинулся и столкнулся с деревьями.

В результате дорожного происшествия два несовершеннолетних пассажира автомобиля скончались на месте, еще два пассажира получили тяжкие повреждения. Подсудимый не пострадал.