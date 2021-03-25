Москва, , 11:28 — REGNUM Искусственное мясо очень дорого в производстве и стать дешевой альтернативой мясу животного происхождения просто не может. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал результаты исследования, проведенного BCG и Blue Horizon Corporation, которое показало, что к 2035 году на общем рынке белка 11% займет искусственный, а 95% всех традиционных блюд можно будет готовить с использованием растительного мяса.

«На данный момент перспективы у «альтернативного мяса» в России неясные, — констатировал Строганов. — С одной стороны, многие люди, особенно в крупных городах, следуют модным диетам, отказываются от натурального мяса в пользу растительной пищи. С другой стороны, мы живем в стране с достаточно суровым климатом, в которой мясо исторически символ не только выживания, но и сытости, достатка. Стоимость мяса год от года растет по вполне понятным экономическим причинам — держать скот экономически всё менее выгодно. Дорожают корма, дорожает электричество, доставка, другие статьи расхода фермерских хозяйств. Импортозамещение требует времени и значительных усилий».

И в этой ситуации, как пояснил экономист, у производителей растительного мяса есть как будто бы шанс выйти на массовый рынок.

«Вопрос в этой ситуации один — сколько будет стоить такая альтернатива, — сказал Строганов. — Искусственное мясо очень дорого в производстве и стать дешевой альтернативой обычному мясу просто не может».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС Аркадий Мурзаев заявил, что искусственное мясо в России станет реальным заменителем тогда, когда оно будет гораздо дешевле натурального, а народ обнищает до такой крайней степени, что будет вынужден его покупать.