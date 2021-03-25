Стокгольм, , 11:30 — REGNUM Государственное фармацевтическое управление Швеции считает, что преимущества вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca перевешивают недостатки. По данным газеты Aftonbladet, решение об использовании препарата на территории Швеции будет объявлено через несколько часов в ходе очередной пресс-конференции по коронавирусу 25 марта.

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Напомним, что Швеция приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 16 марта.

«Решение является мерой предосторожности», — заявил тогда в ходе пресс-конференции государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл.

С тех пор была исследована связь между применением вакцины и случаями образования тромбов.

Ожидается, что информация о продолжении использования вакцины AstraZeneca будет обнародована в связи пресс-конференцией по коронавирусу, которая состоится во второй половине дня 25 марта.