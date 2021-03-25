Майами, США, , 11:28 — REGNUM Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла представительнице Франции Ализе Корне в первом круге турнира в Майами. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут и завершилась со счётом 6:2, 2:6, 1:6.

Кузнецова ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и 5 из 10 брейков.

Во втором круге турнира Корне сыграет с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

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