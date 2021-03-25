Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 237 новых носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 марта. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 43 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (97). В Батайске заразились девять человек, в Каменском районе — восемь. В остальных муниципальных образованиях установлено от одного до семи случаев. 27,7% новых носителей инфекции — люди старше 66 лет, 9,7% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 79 386 человек.

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