Таллин, , 11:27 — REGNUM К лету 2021 года в Таллине появятся шесть колонок с питьевой водой для любителей здорового образа жизни и отдыхающих возле троп здоровья (прогулочных и беговых маршрутов в зеленой и приморской зоне).

Об этом сообщила пресс-служба таллинской мэрии Raepress, отметив, что данное предложение победило в рамках онлайн-голосования «Народного бюджета Таллина».

Колонки с водой появятся в районе Кесклинн (Центр города) — на променаде Рейди тээ рядом с перекрестком Ахтри, в парках Фальги и Тайгивески, около памятника морякам погибшего броненосца «Русалка», на Башенной площади и у пешеходно-велосипедной дорожки улицы Ярвевана.

Рассматривается вопрос об установке колонки с питьевой водой возле мемориала в Маарьямяэ.