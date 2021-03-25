Омск, , 11:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались шесть человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 25 марта в оперативном штабе региона.

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За всё время в Омской области умерли 1308 человек пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 марта в регионе выявлено 43 262 носителя SARS-CoV-2, выздоровели 34 935 человек.

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