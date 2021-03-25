Стокгольм, , 11:53 — REGNUM Действительно ли правительство управляло Швецией во время пандемии коронавируса или оно пассивно делегировало всю ответственность Агентству общественного здравоохранения? Конституционный комитет Риксдага намерен получить ответ на этот вопрос, когда 25 марта в парламенте начнется длинная череда слушаний по стратегии Швеции по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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Согласно «Акту о форме правления», основополагающему Основному закону, именно правительство Швеции управляет королевством и руководит деятельностью государственной администрации. Однако «Умеренные» сомневаются, так ли это на самом деле.

В длинном отчете для конституционного комитета лидер фракции в Риксдаге Тобиас Бильстрём задает вопрос, приняло ли правительство какие-либо решения в отношении стратегии Швеции по борьбе с коронавируса и были ли эти решения на практике делегированы различным государственным ведомствам.

Однако однопартиец Бильстрёма и председатель конституционного комитета Карин Энстрём осторожна с выводами.

«Требуется целостный подход к стратегии по борьбе с коронавирусом, и здесь важно получить ответы о том, кто именно руководил и как это происходило. Вот почему важно, чтобы мы провели данный обзор. Мы делаем свою работу, у нас нет готовых ответов в конституционном комитете, первые слушания на этой неделе будут важной частью того, чтобы обзор был как можно точнее», — заявила Энстрём в интервью агентству TT.

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