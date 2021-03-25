Москва, 25 марта, 2021, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9221 случай заражения коронавирусом, сообщили 25 марта в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки, как рассказали в штабе, справился с ковидом 10 881, умерли от инфекции 393 человека.

Новые случаи заражения выявили во всех регионах России. Больше всего их в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Также в первой пятёрке Нижегородская и Ростовская области. «Аутсайдерами» списка являются Тува и Чукотка.

Всего в стране с начала пандемии было зарегистрировано 4 492 692 носителя SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, пройден самый сложный период, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.